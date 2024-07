Droits TV : DAZN prêt à négocier, le Qatar ferait du chantage à la France !

Et voici un nouvel épisode du feuilleton des droits TV ! Ce mercredi, deux grosses annonces sont tombées. La première est une bonne nouvelle puisque la direction de DAZN a fait savoir à l'AFP qu'elle était disposée à discuter de ses garanties financières avec la LFP. C'était le point noir dans son offre car, si elle propose 375 M€ pour 8 des 9 matches de chaque journée, la chaîne anglaise n'offrait pas, paraît-il, des garanties financières satisfaisantes.

Mais une source proche de la chaîne a expliqué à l'AFP : "Les garanties financières présentées à la LFP sont les mêmes que DAZN a présentées à la Bundesliga en Allemagne, à la Serie A en Italie, à la Liga en Espagne. Autant de Ligues qui lui font confiance". De nouvelles négociations pourraient donc avoir lieu. L'autre grosse annonce concerne beIN. Daniel Riolo a fait de grosses révélations sur RMC, assurant que le Qatar ferait pression sur l'Etat français pour obtenir quelque chose en échange d'une offre pour les droits TV !

"Il se murmure également que dans les premiers dîners élyséens, il ne faut pas croire, ils ne font rien gratuitement les qararis. (…) Là, ce qui se dit, c’est qu’il a été demandé des contreparties diplomatiques qui n’ont rien à voir avec le football, des choses politiques donc. On aimerait avoir de la part de la France des genres de remerciements, des démonstrations d’amitié franco-qatari et deux ou trois sujets diplomatiques qui historiquement ne sont pas en phase avec les règles françaises depuis des années. Au pouvoir, on a répondu que pour le football, on n’allait pas renier des principes diplomatiques de plusieurs décennies. Mais les remerciements, cela pourrait les satisfaire et dans ce cas, ils pourraient lâcher cinq cent millions."