Droits TV : énième rebondissement, la décision finale encore reportée !

Plus les jours passent, plus les révélations succèdent, plus on se rapproche de l'incroyable prédiction du président rémois, Jean-Pierre Caillot, qui a annoncé que les deux premières journées de Ligue 1 pourraient ne pas être retransmises. Faute d'accord sur les droits TV, ce serait écran noir sur le championnat de France. La révélation de Mohamed Toubache-Ter ce mardi soir va dans ce sens.

Le rendez-vous de jeudi a été reporté !

L'insider a écrit sur X : "Le collège Ligue 1 qui devait avoir lieu ce jeudi pour discuter et décider des DroitsTV a été annulé !!". Et cette fois, ce n'est pas la faute de l'équipe de France, qui ne joue pas ce jeudi. Cela signifie donc que soit un consensus est impossible à trouver en l'état, soit que la Ligue est sur le point de trouver une solution, par exemple parce qu'un acteur s'est enfin décidé à faire une belle offre (beIN ?).

