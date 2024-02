Droits TV : finalement pas d'impact Mbappé sur les négociations ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C'est une bonne nouvelle qu'a révélée RMC ce mardi. Le média a interrogé plusieurs des chaînes engagées dans les négociations pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-29. Et hormis une, toutes assurent qu'un éventuel départ de Kylian Mbappé du PSG en juin n'impacterait pas les discussions, pas plus que le montant final des recettes. Pour rappel, la LFP espèrent récupérer 900 M€ pour les droits, en France et à l'internationale.

Toutes les chaînes voudraient une Ligue 1 plus intéressante

Le principal argument des chaînes est que le PSG parviendra de toute façon à remplacer le natif de Bondy par des joueurs attractifs pour les téléspectateurs. En revanche, tous les prétendants aux droits aimeraient un championnat avec un peu plus d'intérêt, le dopage financier du Qatar ayant placé le budget parisien à des hauteurs intouchables pour ses rivaux.

#DroitsTV: quel impact sur la valeur de la Ligue 1 en cas de départ de #Mbappé? https://t.co/VZon7gfPIs — Loïc Briley (@loicbriley) February 5, 2024

