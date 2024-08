Droits TV : la LFP tient sa parade contre les IPTV, DAZN se frotte les mains

Conscient que l’arrivée et les prix pratiqués par DAZN allaient pousser les amateurs de football à se tourner plus massivement vers l’IPTV et le piratage des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFP continue de poursuivre son combat de fond médiatique contre ce type de pratiques.

Ce lundi, la Ligue a d’ailleurs remporté l’une de ses batailles judiciaires de fond qu’il menait depuis de longs mois maintenant contre le piratage : « Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à internet français de l'accès à des sites de streaming en direct et à des services IPTV majeurs diffusant sans autorisation les championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT », se félicite le communiqué.

La chasse aux IPTV est lancée...

Un vrai cadeau pour DAZN et la beIN Sports, moins pour l’économie des supporters de foot dans la mesure que c’est la première fois que la justice intervient avant le début d'une nouvelle saison.

« Si cette décision est la quatrième injonction de blocage obtenue par la LFP depuis la création du dispositif de lutte contre le piratage sportif en janvier 2022, elle est la première à avoir été obtenue en amont du début d’une saison, sur la base de constats d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle de la LFP lors de la saison précédente.

Cette injonction permet ainsi de protéger les droits de la LFP dès la première journée de reprise des championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT. La LFP pourra ensuite, comme le permet l’article L. 333-10 du code du sport, saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aux fins de mettre en œuvre des mesures de blocage tout au long de la saison à l’encontre de tout nouveau site ou service IPTV ayant diffusé illicitement les matchs de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT », conclut la LFP.

