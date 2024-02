Droits TV : Labrune est allé au Qatar supplier beIN !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le scénario condamné par l'ensemble des supporters de clubs français, moins ceux du PSG, est en train de se mettre en place. La LFP, qui a besoin de toucher le pactole pour les droits TV de la période 2024-29, est en train de se rapprocher de beIN, qui a le même actionnaire que le club de la capitale. La chaîne qatarie fait déjà la publicité des sponsors du PSG, réalise des documentaires hebdomadaires sur lui. Si elle se mue en plus en sauveuse du football français, la mainmise du Qatar sur la L1 serait totale...

beIN ne veut pas surpayer les droits de la L1

Et l'on en prend donc le chemin... RMC révèle en effet que le patron de la LFP, Vincent Labrune, s'est rendu à Doha mercredi pour y rencontrer le président de beIN, Yousef Al-Obaidly. Le dirigeant français souhaiterait que la chaîne investisse davantage et sur plus de matches. Mais celle-ci, qui n'a pas encore fait d'offre précise à la LFP, n'a pas changé de cap. Elle n'entend pas surpayer les droits TV, malgré le forcing de Labrune. Du moins, pour le moment...

📺 Info RMC Sport - Vincent Labrune s'est rendu à Doha cette semaine pour échanger sur les droits télévisés avec BeIN Sportshttps://t.co/NhAyRwpYBN — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2024

