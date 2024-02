Droits TV : Labrune fanfaronne et positive... grâce à Textor

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Lors du mercato hivernal écoulé, la France a été le championnat le plus dépensier d'Europe avec 272 M€, soit plus du double de la saison passée. L'OL de John textor a constitué près d'un cinquième de ce total avec 56 M€ investis sur sept recrues. Cette pole position, si elle peut inquiéter car elle risque d'aggraver le déficit global de la Ligue 1, estimé à 300 M€ pour la saison passée, réjouit en revanche le patron de la LFP, Vincent Labrune, qui a fanfaronné dans L'Equipe.

"L'étape suivante s'observera sur le dossier des droits audiovisuels"

"On observe un rebond en termes d'investissement que l'on peut lier directement à la création de la société commerciale et à l'apport de CVC dans les comptes des clubs. Dès juin dernier, il leur a été distribué plus d'un milliard d'euros net. Cela avait déjà eu des conséquences importantes sur le mercato d'été, puisque la France avait été le deuxième pays en Europe à avoir le plus investi (derrière l'Angleterre). Ce phénomène se poursuit. Même si certains en doutent, on peut voir les prémices de ces investissements sur les résultats de nos clubs. Six sur six encore qualifiés en Coupe d'Europe. On peut dire que c'est du hasard, mais il y a peut-être une relation de cause à effet. Pour voir si le rebond se poursuit, l'étape suivante s'observera sur le dossier des droits audiovisuels."

