Droits TV : Pierre Ménès appelle à une révolte des présidents contre Labrune !

Alors que la LFP et les présidents de Ligue 1 peinent toujours à se décider sur la conduite à adopter concernant les droits TV du championnat et que la solution « la moins pire » pour le football français doit vite être envisagée, Pierre Ménès s’est étonné dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube de la gestion cataclysmique du dossier.

« Je ne sais pas si la résultante de tout ça sera la création d’une Ligue fermée mais je suis assez effaré par le fait que les présidents n’aient pas choisi de diffuseur samedi dernier. Chaque fois qu’ils repoussent une proposition, ils s’exposent à une offre moindre. Je rappelle juste qu’il y a quelques mois, DAZN avait proposé 500 M€ pour l’ensemble du championnat. Aujourd’hui, tout le monde sauterait à pieds joints sur une proposition de ce type… C’est extraordinairement mal géré depuis le début et Labrune continue son cinéma en toute impunité. Je n’ai pas l’impression que les présidents se révoltent contre lui. C’est une situation extrêmement étonnante et très très inquiétante. »

Alors qu’aujourd’hui beIN Sports se refuse à partir au combat et que Canal+ a annoncé ne pas avoir l’argent pour sauver la Ligue 1, les deux solutions envisagées demeurent l’offre sans garantie de DAZN ou la création d’une chaîne de la Ligue 100% L1 couplée avec un abonnement WarnerBros Discovery pour la rendre plus attractive. Dans tous les cas, le gâteau s’annonce plus maigre qu’annoncé par la société commerciale de la LFP et le fonds d’investissement CVC.

