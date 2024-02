Droits TV : Tebas se moque de la Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Dans l'entretien qu'il a accordé à AS et qui a été publié ce lundi, le président de la Liga, Javier Tebas, s'est félicité de l'arrivée très probable de Kylian Mbappé en Espagne. Mais le grand pourfendeur du dopage financier du Qatar au PSG ne s'est pas arrêté là. Il a aussi moqué la Ligue 1, qui n'a pas su profiter de la présence de Lionel Messi, Neymar et Mbappé, pour grandir.

"Le championnat français avec Messi, Neymar et Mbappé n’a pas grandi"

"Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont pas causé de dégâts quand ils partis car nous n’avons pas reculé, mais avec eux, nous aurions sûrement grandi plus vite. Le championnat français avec Messi, Neymar et Mbappé n’a pas grandi, Cristiano Ronaldo est allé en Italie et les revenus internationaux du championnat italien n’ont pas augmenté, les nôtres ont augmenté même si nous les avons perdus tous les deux."

