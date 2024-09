Droits TV : un premier problème surgit dans l'accord LFP - beIN Sports !

Les temps sont durs pour BeIN Sports. Outre le coup de gueule des supporters en Ligue 2, qui estiment que le foot c'est le week-end, et s'attaquant régulièrement à la chaîne Qatarie, voilà qu'un président de club s'interroge sur le deal signé entre la LFP et BeIN pour 100 millions d'euros. On le sait, la chaîne a versé cette somme en marge du contrat signé entre la LFP et DAZN. Et il est prévu que sur les 100 millions, 20 concernent un "deal sponsoring", comme l'indique le document sur le site de la Ligue.

"Il n’y a pas de logique non plus à ce que nous, on affiche le Qatar"

Dans le détail, cela donne ceci : 16,4 millions sont disponibles pour les clubs de Ligue 1 (730 000 euros par clubs) et de Ligue 2 (170 000). Et 3,6 millions d’euros correspondent à un accord entre la Ligue et "Qatar Tourism". Mais en Ligue 2, et notamment à Bastia, on s'interroge déjà sur la possibilité d'offrir de la visibilité au Qatar. Claude Ferrandi, le président du Sporting : "Il y a effectivement une partie sponsoring, mais on ne sait pas encore ce qui va nous être demandé", a-t-il expliqué à Radio Alta Frequenza.

"C’est un gros sponsor, ça veut dire beaucoup de visibilité… On ne sait pas encore de quelle manière on va nous demander de les afficher. Il semblerait qu’il y ait beaucoup de souplesse là-dessus. Il n’y a pas de logique non plus à ce que nous, on affiche le Qatar, excusez-moi. Je n’ai rien contre eux mais pourquoi mettrais-je un panneau 'Vive le Qatar' ou 'Visit Qatar'? Ce n’est pas mon sponsor, aujourd’hui. Alors après, on rentre dans quelque chose qui est quand même très complexe, ce n’est pas le seul débat."