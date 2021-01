RC Lens : Haise affiche une grosse crainte contre le FC Nantes de Domenech

Franck Haise a fait un point santé pour débuter. « Medina a repris progressivement et ça se passe bien. Il est apte à reprendre du service au moins dans le groupe, a-t-il affirmé en conférence de presse. Badé s'est blessé contre Strasbourg. Il a une entorse, il ne sera pas là pour dimanche et certainement pour la semaine. Corentin Jean est victime d’une blessure musculaire, il manquera aussi dimanche. »

L’entraîneur du RC Lens a ensuite donné la clé du match en demandant à ses joueurs de prendre leurs responsabilités... en défense. « Défensivement, c'est l'histoire de tous. Contre Lyon il y a aussi des fermetures qui sont mal faites par des joueurs offensifs, a-t-il poursuivi. C'est aussi mon travail de remettre le point, on l'a fait cette semaine, sur certains aspects. Je n'avais certainement pas été suffisamment exigeants et clairs. »

« J'espère que la confiance n'est pas ébranlée »

Haise s’est ensuite penché sur le FC Nantes de Raymond Domenech. « On a essentiellement regardé les deux derniers matches pour préparer cette rencontre, a-t-il ajouté. J'espère qu’après deux défaites consécutives, la confiance n'est pas ébranlée au regard de ce qui a été fait depuis le début de la saison. Ce qu'il faut c'est remettre une exigence de chaque instant. On a perdu deux matches mais il y a pas le feu à la boutique, on doit rester confiant et progresser là où on doit le faire. Il faut continuer à prendre des points, parfois j'espère 3, parfois il faudra savoir faire nul comme il aurait fallu contre Strasbourg. »