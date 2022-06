Ekitike a tranché son avenir, Galtier expédié au PSG, Benzema sur la touche ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La situation de Christophe Galtier semble se compliquer sur le banc de l’OGC Nice. Alors que l’audit d’INEOS se poursuit au sein du club azuréen, le statut de l’entraîneur des Aiglons serait de plus en plus bancal. Nicolo Schira affirme même sur Twitter que le technicien marseillais est « en pole position » pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG cet été ! Sous contrat jusqu'en 2024, Galtier serait même en pourparlers pour une résiliation...

Interrogé par L’Équipe, Wissam Ben Yedder a reconnu que l’AS Monaco revenait de loin cette saison pour atteindre la troisième place de Ligue 1. « Je sais à quel point on revient de loin (8 e à 9 points du podium après 28 journées, 3e au final). Je savais qu’on avait de la qualité dans ce groupe, mais je trouvais qu’on était ailleurs. On était sur le terrain sans y être, a-t-il analysé à froid. On était sur d’autres débats... Avant le match contre Marseille (1-0, le 6 mars), j’avais invité tout le monde au restaurant parce que je pensais vraiment qu’on avait besoin de se retrouver. Il fallait trouver les ressources pour que la dynamique change. Pour faire réagir, créer quelque chose. Le moment où ça bascule, c’est Paris (3-0, le 20). Il y a ce scénario où tout nous réussit. »

Après avoir vu son nom relié au PSG, c’est vraisemblablement en Angleterre qu’Hugo Ekitike poursuivra sa carrière. Alors que le Stade de Reims et Newcastle ont trouvé un accord sur un montant fixe de 30 millions d’euros assortis de différents bonus pouvant atteindre entre 6 et 7 M€, et un pourcentage à la revente, L’Union avance aujourd’hui que le joueur aurait donné son feu vert à cette transaction historique pour son club formateur. Le buteur de 19 ans, qui dispute en ce moment le Festival international espoirs, laisserait désormais les Magpies négocier directement avec son conseiller pour finaliser les derniers détails.

Suite à la défaite contre le Danemark au Stade de France en Ligue des Nations (1-2), Didier Deschamps serait tenté de changer de système en musclant les couloirs de l’équipe de France. Selon L’Équipe, plusieurs cadres pourraient ainsi être mise au repos en Croatie (21h), notamment Kingsley Coman, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Jules Koundé. Dans un 4-2-3-1, une titularisation dans un rôle d’ailier de Jonathan Clauss aurait du sens. À gauche, Moussa Diaby postule et, dans un registre nettement plus défensif, Adrien Rabiot aussi. Dans l’axe de l’attaque, ils sont trois pour deux places entre Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder et Antoine Griezmann.

