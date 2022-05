Ekitike clarifie son avenir, Nice négocie pour un crack, Strasbourg asticote l’OM, la der de Guion ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Stade de Reims : Ekitike évoque son avenir, Munetsi prolonge

Après Arber Zeneli mardi (jusqu’en 2025), Marshall Munetsi a prolongé hier son contrat au Stade de Reims jusqu’en 2026. De son côté, Hugo Ekitike a évoqué son avenir. « Je m’estime prêt pour tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Les rumeurs, ça me fait sourire, car ça gratifie mon travail. Newcastle ? Je respecte beaucoup ce grand club. Mais ça s’est fait de manière rapide, ce n’était pas le timing. C’était mieux de rester ici, de faire une saison complète, de confirmer. Mon été, je l’imagine mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi. De mon côté je serai tranquille car je suis entouré par les bonnes personnes pour gérer ça. »

AS Monaco : Maripan plaît au Bayern

Selon TZ, Guillermo Maripan a tapé dans l'oeil de Julian Nagelsmann ainsi que de la direction du Bayern Munich. Arrivé en 2019 à l’AS Monaco contre un chèque de 18 M€, le Chilien a disputé 36 matches toutes compétitions confondues, dont 25 en tant que titulaire. Les pensionnaires de l'Allianz Arena comptent profiter de leurs excellentes relations avec le club de la Principauté, grâce au prêt d'Alexander Nübel, pour recruter le défenseur de 28 ans. Le Bayern espère boucler cette opération pour 15 millions d'euros.

RC Strasbourg : Keller met la pression sur l’OM

L’un des chocs de cette 38e et dernière journée de Ligue 1 aura lieu au stade Vélodrome entre l’OM et le RC Strasbourg. Marc Keller estime à juste titre que le club phocéen est le grand favori de cette rencontre au couteau. « Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre, contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer, a expliqué le président du RCSA au Quotidien du Sport. Lucas Perrin aurait-il évolué dans les mêmes conditions à l’OM, qu’à Strasbourg cette saison ? C’est plus facile d’avoir du temps de jeu à Strasbourg, et donc de progresser, de prendre confiance, qu’à l’OM… Il y a moins de pression dans des clubs comme Strasbourg, Nantes ou Montpellier que dans les plus gros budgets de Ligue 1. »

OGC Nice : Fournier négocie pour Kluivert

Annoncé sur le départ cet été après une saison en dents de scie, Justin Kluivert pourrait finalement rester à l’OGC Nice à l’intersaison. Selon Gianluca Di Marzio, le club azuréen négocie avec l’AS Rome le montant de l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Le Gym aurait même fait une contre-proposition à la Louve pour faire baisser cette somme, jugée trop élevée sans qualification en Ligue des champions.

Stade Brestois : Der Zakarian a un dernier objectif

À défaut d’atteindre son objectif (le top 10), Michel Der Zakarian espère conserver la 11e place, meilleur classement du Stade Brestois en Ligue 1 depuis 1991, et franchir la barre des 50 points. Pour cela, il faut une victoire face aux Girondins de Bordeaux en ce jour de célébration des 70 ans du club (avec deux ans de retard pour cause de Covid). Ce sera sans ses deux attaquants, Franck Honorat (tendon d’Achille) et Martin Satriano (adducteurs), ni le défenseur Julien Faussurier (orteil).

Girondins : la dernière pour Guion à Bordeaux ?

Alors que leur relégation est quasi-certaine, le principal enjeu du match consistera pour les Girondins de Bordeaux à retrouver un peu de dignité. « On ne peut pas aller là-bas en mode vacances et une nouvelle fois se faire trucider », a prévenu le capitaine Josuha Guilavogui qui a évoqué sa « honte » et dénoncé « le manque de professionnalisme criant » chez certains de ses équipiers. Selon L’Équipe, David Guion va commencer à préparer l’avenir, qui se dessine sans lui en Aquitaine, où son contrat expirera en juin prochain.

FC Lorient : Pélissier sur la sellette ?

Sous contrat jusqu’en 2024, Christophe Pélissier n’est pas partant. « J’ai envie de continuer à Lorient, parce que le challenge est intéressant, parce que je suis sous contrat encore pendant deux ans, parce qu’on réfléchit avec le président, affirmait-il jeudi devant la presse. On avance sur les contours de l’année prochaine. Pour moi, il n’y a pas de débat, il n’y a aucun doute. » Chez Loïc Féry, en l’occurrence, ce ne serait pas aussi tranché. Selon L’Équipe, une rencontre est prévue entre les deux hommes en début de semaine prochaine. Dans le même temps, le directeur du centre de formation et entraîneur de l’équipe réserve (N2), Régis Le Bris vient d’achever sa formation au BEPF et certains, au FCL, militent pour sa prise de pouvoir...

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur