Elis (Bordeaux) change de cap, Diallo (Strasbourg) proche d'un départ, un ex de Lens et Rennes de retour en L1?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Girondins, OGC Nice : Cardinale vers le National 2

Evoqué à Bordeaux avant que le choix du club au scapulaire ne se porte finalement sur l'ancien Guingampais Jonas Lössl, Yoan Cardinale a retrouvé un club. L'ancien gardien de Nice (28 ans), libre de tout contrat, s'est engagé avec Toulon, pensionnaire de National 2.

Elis déjà prêt à rejouer avec Bordeaux ?

S'il n'a pas fait de mystère sur sa volonté de quitter les Girondins de Bordeaux cet été (avant de plaider l'erreur de traduction), Alberth Elis (26 ans) commence à se faire à l'idée de jouer en deuxième division française. En effet, l'international hondurien ne dispose pas des offres espérées pour lui permettre de quitter l'Aquitaine. D'après Girondinfos, l'intéressé – qui a repris l'entraînement au Haillan après sa (légère) blessure – postule à une place dans le groupe pour le match de Niort samedi (3e journée de L2).

? L’attaquant international ?￰゚ヌᄈ @alberthelis17 a repris l’entraînement collectif avec les @girondins et postule pour une place dans le groupe pour le match #FCGBCN de ce week-end ! pic.twitter.com/YGHG1OLtHG — Girondinfos (@Girondinfos) August 9, 2022

Une piste de Nice et de l'OL vers la Premier League

Evoqué du côté de l'OL (avant que les Gones ne fassent signer Nicolas Tagliafico) mais également de Nice pour épauler Melvin Bard, Pervis Estupiñan (Villarreal, 24 ans) se dirige plutôt vers la Premier League. D'après Foot Mercato, Nottingham Forest, promu cet été, serait prêt à faire une offre avoisinant les 20 M€ pour l'international équatorien. Estupiñan serait devenu la priorité des « Reds » depuis l'échec de la piste Alex Moreno (Bétis).

Le LOSC a tenté la pépite Ounahi (SCO Angers)

Si les Dogues sont désormais focalisés sur la signature de Ludovic Blas (FC Nantes) pour finaliser leur secteur offensif, Lille a tenté un autre joueur prometteur de Ligue 1 plus tôt dans le Mercato. D'après L'Equipe, le LOSC a même fait une offre de 7 M€ pour récupérer Azzedine Ounahi (SCO Angers, 22 ans) mais le club du Maine-et-Loire a balayé cette proposition, désireux de conserver son international marocain. Pour rappel, Ounahi – qui est sous contrat à Angers jusqu'en 2025 – a également déclaré vouloir rester après le match face à Nantes (0-0) dimanche.

SCO Angers, Clermont, ESTAC, AJ Auxerre : un ex Lensois et Rennais dans le viseur

Ex du RC Lens et du Stade Rennais, Dimitri Cavaré (FC Sion, 27 ans). En grande forme actuellement avec son club suisse, le défenseur intéresserait fortement le SCO Angers, le Clermont Foot, l'ESTAC et l'AJ Auxerre selon le 10 Sport. L'intéressé a encore un an de contrat avec le club du Valais.

RC Strasbourg : Habib Diallo proche de l'Italie, 11 M€ dans les caisses ?

S'il a bien démarré la saison face à l'AS Monaco samedi dernier, marquant un but (+ un autre refusé), Habib Diallo (27 ans) pourrait vite plier bagage. L'international sénégalais – qui dispose d'un bon de sortie – a fait l'objet d'une offre de 11 M€ (hors bonus) de la Salernitana (Série A). Offre que le club alsacien pourrait accepter selon Foot Mercato.

Brest discute toujours pour Islam Slimani (Sporting)

Comme révélé il y a quelques jours, le Stade Brestois est bien toujours en discussions pour récupérer Islam Slimani (Sporting, 34 ans). Le 10 Sport confirme que si les discussions salariales sont compliquées, un accord est possible avec l'international algérien, lequel veut vraiment quitter Lisbonne où il était revenu en janvier en provenance de l'OL.

FC Lorient : un Espoir prêté en Ligue 2

Hier après-midi, le FC Lorient a officialisé la prolongation jusqu'en juin 2026 de son défenseur Loris Mouyokolo (21 ans) ainsi que son prêt dans la foulée au Rodez Aveyron Football (Ligue 2). Ce prêt n'est assorti d'aucune option d'achat...

Le Moustoir massacré avant Lorient – OL dimanche

Des Merlus, il est aussi question dans L'Equipe et Ouest-France où on s'interroge déjà sur la bonne tenue de la rencontre de dimanche (13 heures) face à l'OL. Alors que le Festival Interceltique bats son plein au Moustoir, l'état déplorable de la pelouse inquiète. Les clichés d'une pelouse jaunie et abîmée circulent sur la toile et le FC Lorient n'aura pas le temps de régler le souci (ni de délocaliser) avant le match comme l'a fait savoir son directeur général : « Pour l'instant, il n'y a pas de stade qui peut nous accueillir, et on est sur l'option de jouer au Moustoir sur la pelouse comme elle est ». De quoi faire enrager Jean-Michel Aulas et lui donner une excuse en cas de contre-performance ?

Montpellier : ça bouge pour Mavididi...

Si on pouvait craindre que la blessure de Stephy Mavididi dimanche face à Troyes (3-2) soit une mauvaise nouvelle pour la fin de Mercato du MHSC, il n'en est rien. Bertrand Queneutte (France Bleu Hérault) a fait savoir que l'attaquant partirait probablement et que des clubs anglais commençaient à avancer concrètement sur la piste de l'ancien d'Arsenal. Montpellier espère boucler sa vente pour recruter devant.

… Et Omlin répond aux rumeurs

Annoncé sur le départ, évoqué du côté de Nice plus tôt dans le Mercato, puis de Leicester City il y a peu, Jonas Omlin est toujours là et bien là. Dans les colonnes du Midi Libre, le portier helvète (28 ans) a rappelé toute son implication :

« Je suis là, j’essaie de donner ma part et de donner moi aussi un beau visage, et essayer de chercher des points pour Montpellier ».

Toulouse FC : ça bouge pour Rhys Healey !

Meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé (20 buts), Rhys Healey (27 ans) est plus proche que jamais d'un départ du Téfécé à un an de la fin de son contrat. Refusant de prolonger, l'attaquant britannique serait en « négociations avancées » avec plusieurs équipes de Championship dont Burnley, selon le site Les Violets. Toulouse a déjà remplacé son goleador avec l'arrivée du Néerlandais Thijs Dallinga, déjà buteur contre Nice le week-end dernier (1-1).