Elis (Girondins) plait, Nice sur un crack suisse, Sambia à l'OM c'est bidon, Boufal sur le marché

West Ham très chaud pour Alberth Elis (Girondins) ?

Prêté par Boavista avec option d'achat, Alberth Elis doit être transféré définitivement aux Girondins de Bordeaux pour 6 M€ en fin de saison. Il n'est cependant pas dit que l'international hondurien ne continue l'aventure en Aquitaine... Et surtout pas en Ligue 2. Selon la version locale d'ESPN, West Ham ferait partie des clubs les plus attentifs pour récupérer l'attaquant de 26 ans.

OGC Nice : la piste Kastriot Imeri (Servette)

Porté par son actionnaire Ineos, l'OGC Nice tente de se positionner sur les Espoirs du football européen. Si l'on en croit Blick, le Gym est d'ailleurs très intéressé par la venue d'un des meilleurs joueurs de Super League suisse Kastriot Imeri (Servette de Genêve, 21 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2023 et international A (1 cape), le milieu de terrain aux 10 buts (21 matchs) cette saison est également dans les bons papiers de l'Eintracht Francfort (D1 allemande). Un dossier qui s'annonce difficile puisque le principal intéressé ne cache pas sa préférence dans les colonnes du Matin : «Franchement, je n’en sais rien, personne, pas même mon agent, ne m’a parlé de l’Eintracht. Pour l’instant, je suis au Servette FC, j’ai un contrat jusqu’en 2023 et c’est tout ce que je sais. Pour le reste, on verra plus tard. L'Allemagne ? Oui, j’aimerais bien jouer en Bundesliga. Ce championnat me fait rêver depuis tout petit déjà ». Du côté du Servette, où on a refusé une offre du Genoa (3 M€) cet été, on attend entre 5 et 7 M€ pour ouvrir la porte.

La rumeur Sambia (MHSC) à l'OM démontée !

Spécialiste du MHSC pour France Bleu Hérault, Bertrand Queneutte a démenti la signature annoncée de Junior Sambia à l'OM. Dans l'émission « 100% Paillade » de vendredi, le journaliste a fait savoir que le latéral et milieu de terrain, en fin de contrat, n'avait signé nulle part... Et surtout pas à Marseille : « Je ne sais pas qui à Marseille a sorti que le joueur s’y était déjà engagé. J’ai encore eu son entourage que je connais bien, son nouvel agent ne vise absolument pas l’OM. Tout le monde est lucide. Marseille la saison prochaine, c’est la Ligue des Champions, même en doublure, le Junior Sambia actuel n’ambitionne pas d’aller à l’OM. Ces rumeurs sont des bêtises ».

Boufal (SCO Angers) ouvre la porte à un départ cet été

Venu à Angers pour un cycle de deux ans afin de relancer sa carrière, Sofiane Boufal (28 ans) ne masque pas ses envies d'ailleurs dans les colonnes de Ouest-France : « D’abord, je veux me maintenir avec le Sco. Ensuite, comme tous les footballeurs, j’aspire à jouer dans les plus grands clubs. C’est difficile de vous dire que j’ai envie de partir car il se pourrait que je ne reçoive pas l’offre que je veux. À Southampton, je pensais que j’allais recevoir des offres, mais je n’ai pas eu ce que je voulais. Donc je ne me prends pas la tête (…) Le plus important, c’était de rendre ça possible. Il reste encore quelques matches, j’espère être bon pour que ce le soit encore plus (…) Je ne me suis jamais aussi bien senti physiquement que cette année. Je deviens de plus en plus mature, je sais comment me gérer, je connais mon corps. Je vais arriver sur mes plus belles années ». L'international Marocain est encore sous contrat pour deux ans, jusqu'en juin 2024 avec le SCO mais la direction ne s'opposera pas à son départ.

La Fiorentina en pince pour Brassier (Brest)

Lilian Brassier (22 ans) pourrait bien quitter le Stade Brestois cet été, à deux ans du terme de son contrat (2024). En effet, si l'on en croit le 10 Sport, l'ancien défenseur du Stade Rennais plait beaucoup en Italie et plus particulièrement du côté de la Fiorentina. La Viola a coché son nom pour le prochain Mercato.

