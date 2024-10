Entre l'OM et le PSG, Lorik Cana tranche avant le Classique !

Formé au PSG mais passé par l’OM durant sa carrière, Lorik Cana était l’invité de l’émission « Rothen s’enflamme » vendredi soir sur RMC. L’occasion pour l’ex international albanais d’évoquer le Classique et de savoir dans quel sens penchait son dilemme moral entre son club formateur et celui dont il a été l’un des capitaines emblématiques… Et Lorik Cana ne s’est pas défilé !

« Marseille est là où j’ai passé les plus belles années de ma carrière. Quand Paris joue contre d’autres équipes, je supporte Paris, parce que c’est mon club formateur, ce qui est normal. Quand c’est Paris-Marseille, je suis à 100% pour l’OM ».

Dans quelques années, il faudra poser la même question à Adrien Rabiot …