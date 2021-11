Equipe de France : les Bleus font mal à Reims, une légende des Girondins veut revenir !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le Stade de Reims est l’une des équipes de Ligue 1 qui paye sans doute le plus lourd tribu à l’équipe de France pendant la trêve internationale avec cinq éléments chez les Bleus à partir de la semaine prochaine : Hugo Ékitiké, Nathanaël Mbuku, Martin Adeline, Thérence Koudou et Samuel Koeberle. On entend déjà Oscar Garcia grommeler...

Giresse veut revenir à Bordeaux

Quelques jours après un premier appel du pied aux Girondins, Alain Giresse en a remis une couche. « Oui, si les Girondins faisaient appel à moi, je reviendrai au club, bien sûr, pour apporter ma contribution. Mais il faut éliminer le poste d’entraineur. Mais une fonction aux Girondins, je suis à disposition, a-t-il développé sur France Bleu Gironde. Le club a beaucoup changé, mais il y a deux parties dans le club : l’équipe première et tout ce qui fait le reste du club. La formation, les jeunes… C’est cette partie-là qui a besoin de gens qui connaissent le club, qui ont servi le club, et qui se sont lancés pour continuer à le servir. »

Rami a reçu un cadeau de bienvenue à Troyes

Adil Rami s'est engagé pour une saison avec l'ESTAC et fait déjà l’unanimité au sein du groupe troyen. « D'un coup, on s'est retrouvé avec Adil Rami dans le vestiaire, tout le monde était un peu sur le cul, affirme Gauthier Gallon dans L’Équipe. Forcément, tu te demandes quel personnage ça va être, comment ça va se passer. D'entrée, on avait l'impression qu'il était là depuis toujours, c'est un super mec. » « Il est toujours de bonne humeur et n'a pris personne de haut, enchaîne Renaud Ripart. Ce qui me marque le plus chez lui ? À quel point il est fou ! Il a reçu un extincteur dans son casier, pour qu'il ne se sente pas dépaysé... »

