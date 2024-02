Thauvin allume le LOSC, Farioli a une priorité à Nice, un Brestois prêt à chahuter Macron ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

En déplacement à Montpellier ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’OGC Nice a bien l’intention d’aller loin dans la compétition. Lancé sur un potentiel turn-over, Francesco Farioli a été très clair : « Il n’y aura pas de rotation particulière. Je vais choisir les 11 joueurs qui seront selon moi les meilleurs pour nous permettre d’avancer un tour de plus. Je ne vais penser qu'à ça ».

Si Nice a un derby contre Monaco à préparer dimanche soir, l’Italien n’épargnera pas son gardien non plus : « A Montpellier, ce sera Marcin Bulka dans les buts. Concernant Maxime Dupé, je suis très très très satisfait de ses premiers jours avec l’équipe. Il nous apporte ce qu’on attendait de lui, je suis même stupéfait par sa capacité à apprendre des concepts qui sont pour nous fondamentaux, notamment sur la construction du jeu à partir du bas ».

Clermont : un départ de Gastien à l’étude ?

Selon L’Équipe, les dirigeants du Clermont Foot mèneraient, depuis quelques jours, une réflexion sur la manière de maximiser leurs chances de maintien et pourraient décider de se séparer de Pascal Gastien. Officiellement, la question de son départ ne se pose pas et le CF63 n'a pas pris contact avec d'autres techniciens pour remplacer son entraîneur mais les prochains résultats du club auvergnat pourraient en décider autrement. Sur les quatre prochains matches, Clermont affronte Brest, Rennes, Nice et Marseille.

Stade Brestois : Chardonnet prêt à une dinguerie avec Emmanuel Macron

Opposé au PSG au Parc des Princes mercredi, le SB29 rêve d’un exploit en huitième de finale de Coupe de France. Son capitaine Brendan Chardonnet s’est d’ailleurs fait une promesse impliquant le Président de la République en cas de victoire finale des Bretons dans la compétition.

« Ce serait pas mal qu’Emmanuel Macron me remette le trophée. Dans l’euphorie, je pourrais faire n’importe quoi ! Je peux déraper. Il faudrait que ce soit le dernier match de la saison parce qu’après, ce serait trop compliqué de reprendre le foot », a rigolé le capitaine breton dans L’Equipe.

Toulouse FC : un départ chez les Violets

Si le Mercato est fini en France depuis jeudi dernier, cela n’empêche pas le Téfécé de profiter des marchés encore ouverts pour régler quelques départs. Hier, le club haut-garonnais a acté le prêt avec option d’achat de son gardien remplaçant Kjetil Haug au FK Bodo/Glimt (D1 norvégienne).

MHSC : El-Tamari brille à la Coupe d’Asie et ratera le match contre l’OL

Vainqueur à la surprise générale de la Corée du Sud (2-0), la Jordanie de l’immense Musa El Tamari (buteur et passeur décisif) s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Asie pour la première fois de son histoire. Le Montpelliérain est en train de marquer l’histoire avec sa petite Nation mais, malheureusement pour le MHSC, il manquera la réception de l’OL dimanche en Ligue 1. Un match capital pour le maintien.

Le MHSC a tenté Erik Botheim (Malmö) cet hiver

Si le MHSC a fait signer Yann Karamoh (Torino) en prêt avec option d’achat dans les dernières heures du Mercato, le club héraultais a aussi discuté pour récupérer le buteur norvégien Erik Botheim (Malmö, 24 ans). Selon Bertrand Queneutte (France Bleu Hérault), le buteur scandinave était la priorité de Montpellier pour remplacer Kelvin Yeboah… Jusqu’à ce que l’option Karamoh, plus polyvalent, s’ouvre…

LOSC : Thauvin règle ses comptes avec Lille

Furtivement passé dans les rangs du LOSC à l’été 2013, six mois avant de signer à l’OM, Florian Thauvin (Udinese, 31 ans) a raconté les coulisses de ce départ qui n’a jamais été digéré par les supporters lillois. « Je me retrouve dans une situation où j’ai signé à Lille, mais j’ai Marseille qui me veut. Quand je fais mon retour à Lille, Frédéric Paquet me convoque pour me proposer un nouveau contrat pour mes performances sur les six derniers mois, a-t-il raconté au média Carré. J’étais super content, même si j’avais Marseille dans un coin de la tête. Et en fait, quand j’arrive là-bas, il me défonce : ‘Pour qui tu te prends, tu n’as rien fait dans le football. Tu n’es qu’un petit jeune. Tu vas te la fermer, faire ce qu’on te dit et faire tes preuves sous notre maillot parce que nous, on t’a acheté.’ En fait, il n’était pas content parce que pendant la Coupe du monde, il y avait eu des interviews et j’avais parlé de Marseille. Au retour de mes vacances, Paquet s’était calmé et était revenu vers moi en avouant qu’il y était allé un peu fort et que le club comptait sur moi, qu’il fallait passer à autre chose. Et puis il finit en disant que, de toute façon, Marseille n’avait pas les sous pour m’acheter. Il me dit que j’ai coûté 3,5M€ et que s’ils mettaient 8 M€ sur la table, le club me laissait partir. Je fais remonter l’information et Marseille propose 8 millions. Lille refuse et Paquet vient me voir, me disant qu’avait été surpris par la proposition marseillaise. La même chose pour 10 M€, l’offre est refusée. Là, Paquet me dit qu’il a dû trahir ma confiance. J’avoue que ça commençait réellement à m’énerver. Et là, il me dit que c’est la dernière, que s’il y a une offre de 12 millions d’euros, ce sera bon. Marseille attend une semaine ou deux avant d’envoyer une nouvelle offre et là, Lille refuse encore. Je suis au club et je leur dit simplement que je me casse, qu’ils avaient trahi ma confiance et que ce n’était pas comme ça que je voyais la vie. Je rentre dans le vestiaire, je prends toutes mes affaires et je m’en vais. Je ne suis plus jamais revenu. Lille a fini par me vendre à Marseille pour un peu plus de 15 millions d’euros le dernier jour du mercato et ils m’ont fait passer, moi, pour le mauvais garçon. J’ai fait l’erreur de ne pas en parler, j’avais honte. Au final, j’ai servi de monnaies d’échange et le club a gagné plus de dix millions d’euros sur moi sans jamais que je ne porte le maillot. Et après c’est moi le méchant, c’est un peu le monde à l’envers. »

