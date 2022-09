Favre découvre une recrue niçoise, Lorient fait trembler Nantes, surprise des Girondins à l’ASSE ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

OGC Nice : Favre découvre Barkley !

Arrivé à l’OGC Nice en provenance de Chelsea, Ross Barkley sera une attraction pour la Ligue 1 cette saison. Mais aussi pour Lucien Favre, qui ne connaît visiblement pas très bien le personnage. « On m’a dit que c’était plus un 8 », a lâché l’entraîneur du Gym en public ! Preuve qu’il ne l’attendait pas vraiment comme le messie pour sauver une équipe en difficulté dans le jeu depuis un mois.

FC Lorient : les Merlus marchent sur l’OL avant Nantes

La large victoire du FC Lorient devant l’OL hier et l’excellent début de saison des Merlus ne sont pas de très bonnes nouvelles pour le FC Nantes, qui les reçoit dimanche dans le cadre de la 7e journée de L1 (15h). La furia locale semble difficile à contenir. « Fin du match ici au Moustoir… victoire logique de Lorient contre Lyon, je souhaite bien du courage au FC Nantes dimanche », a sué David Phelippeau sur Twitter. Régis Le Bris, lui, préfère ne pas s’emballer malgré la 5e place. « C’est symbolique, a-t-il tranché. L’essentiel est à la fois de consolider notre jeu, sentir que l’on progresse et qu’un groupe se construit avec beaucoup de solidarité et de cohésion. Et que l’on soit efficace, car prendre des points est aussi important. On est contents de ce départ, mais demain sera potentiellement autre chose. »

Girondins : première pour Barbet contre l’ASSE ?

Stian Gregersen suspendu, David Guion devra repenser sa défense centrale samedi contre l’ASSE (15h). Selon Poteaux Carrés, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux devrait en profiter pour faire débuter Yoann Barbet, formé au FCGB. Des autres recrues bordelaises longtemps en stand by, la presse girondine pense que seul N'Simba pourrait également rentrer dans le onze de départ, contrairement à Michelin, Davitashvili et Badji.

AJ Auxerre : Léon prolonge

Revenu à l'été 2020 à Auxerre, où il a été formé, le gardien guyanais Donovan Léon a prolongé de deux ans son contrat le liant à l'AJA. Finaliste de la Coupe de France avec le club icaunais en 2015 (défaite 1-0 contre le PSG), le natif de Cayenne avait rejoint cet été-là le Stade Brestois avant de revenir dans l'Yonne cinq ans plus tard.

Toulouse FC : Mvoué à Seraing

Le Toulouse FC a annoncé le transfert de son jeune milieu de terrain Steve Mvoué (20 ans) à Seraing. Si le mercato est terminé en France depuis jeudi dernier, certains pays, dont la Belgique, peuvent encore continuer à être actifs dans le sens des arrivées. À Toulouse, le joueur Camerounais aura passé deux saisons, pour 12 matches disputés et un but marqué.

RC Strasbourg : un motif de satisfaction pour Stéphan

Si le début de saison du RC Strasbourg peut aisément être qualifié de laborieux, Julien Stéphan peut s’accrocher à un motif de satisfaction prometteur pour la suite : le pressing. Selon les statistiques officielles de la Ligue, le RCSA compte ainsi déjà 12 récupérations hautes (dans les 40 mètres adverses) aboutissant à un tir cette saison. Aucun club de Ligue 1 ne fait plus dans la division.

AS Monaco : Clement a un antidote contre les blessures

Avec une grosse densité offensive et une hiérarchie floue, l’AS Monaco entend tenir la cadence européenne, ce qui passe aussi par une attention particulière portée à la condition physique. Philippe Clement donne la recette miracle. « On fait beaucoup de tests qui nous renseignent quotidiennement sur l’état global des joueurs, leur mental, leur sommeil. Mais c’est aussi subjectif, sur ce qu’on voit à l’entraînement, souffle le coach belge dans L’Équipe. Avec ces données, on bâtit l’équipe en fonction du match et des prochains. Je suis certain que c’est grâce à ça qu’on n’a presque pas de blessures. »