Favre (Nice) n'a pas renoncé à Amuzu, Weah sur le départ du LOSC, Bordeaux a une solution drastique pour avancer son Mercato

L'OGC Nice entérine un départ...

Hier, l'OGC Nice a officialisé un départ dans son effectif : celui du milieu brésilien Danilo Barbosa (26 ans), lequel n'entrait plus dans les plans de Lucien Favre et s'est engagé avec Botafogo. Arrivé de Braga en 2018 contre 10 M€, le Brésilien s'apparente déjà à un très gros flop du Mercato du Gym (43 apparitions en 4 ans pour 0 but et 0 passe décisive).

… Et Favre évoque l'épineux dossier Amuzu

Annoncé proche de l'OGC Nice, l'ailier belge Francis Amuzu (Anderlecht, 22 ans) voit son arrivée sur la Côte d'Azur se compliquer. Lucien Favre a fait le point sur le dossier en conférence de presse hier : « C'était bien parti pour qu'il vienne. Maintenant, je ne sais pas. C'est le mercato, une période un peu folle. Parfois, un joueur veut venir et, d'un coup, il y a une autre offre. Vous savez comment ça marche. Donc je ne peux pas vous en dire plus... »

D'après L'Equipe, le transfert de Sergio Gomez à Manchester City serait à l'origine du revirement du dossier. L'Espagnol parti pour 15 M€ (+5 M€ de bonus), Anderlecht n'est plus dans l'obligation de vendre Amuzu pour équilibrer ses comptes. Le club bruxellois a donc augmenté son prix de 8 à 10 M€, provoquant un enlisement du dossier avec Nice...

Les Girondins prêt à vexer la DNCG pour inscrire leurs recrues ?

Alors que, selon L'Equipe, les recrues des Girondins de Bordeaux (Yoann Barbet, Vital N'Simba, Jonas Lössl) commencent à s'inquiéter de ne toujours pas voir leur contrat homologué, le club aquitain pourrait bien accélérer la manœuvre en cassant certains contrats pour abaisser la masse salariale. Sont notamment visés : les joueurs du loft les mieux payés (Niang, Oudin, Mexer, Medioub, Kwateng, Baysse, Zerkane). Une volonté de la direction aquitaine qui serait plutôt mal vue par la DNCG selon le quotidien sportif. Bordeaux, qui s'est engagé pour vendre à hauteur de 24 M€ n'a pour l'heure récolté que 11 M€ (+2 M€ en bonus) sur le départ de Sékou Mara.

L'AS Monaco avance sur l'après-Tchouaméni...

Comme révélé hier par L'Equipe, l'AS Monaco avance à grands pas sur le dossier du milieu malien Mohamed Camara (RB Salzbourg, 22 ans)... Mais la piste menant à Boubakary Soumaré (Leicester City) n'est pas complètement refermée. « Il a une opportunité qui l'intéresse. Comme nous ne sommes pas sûrs qu'il restera, on regarde à son poste », a d'ailleurs confié Brendan Rodgers sur le sujet. Selon Fabrizio Romano, le club du Rocher n'a pas renoncé à l'ancien Lillois.

… Et finalise le départ de Matsima au FC Lorient

Dans le sens des départs, l'ASM est en passe de perdre son défenseur Chrislain Matsima (20 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2025 mais peu utilisé par Philippe Clément, le stoppeur devrait filer en prêt avec option d'achat (10 M€) au FC Lorient selon L'Equipe.

Weah pourrait quitter le LOSC pour Valence

D'après L'Equipe, le LOSC – qui a avancé dans le recrutement d'Alan Virginius (FC Sochaux, 19 ans) – pourrait perdre Timothy Weah (22 ans) dans les prochaines heures. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international américain est en discussions avec Valence pour un prêt avec option d'achat. Toujours selon le quotidien sportif, le LOSC n'est pas vendeur pour l'ancien du PSG et se montrera intraitable dans les négociations.

Montpellier : Omlin pourrait pousser Bertaud au départ

Jonas Omlin toujours au club et titulaire, sa doublure Dimitry Bertaud (24 ans) se pose des questions sur son avenir selon France Bleu Hérault. Il faut dire que le gardien formé au MHSC s'est vu promettre le rôle de titulaire en cas de départ de gardien helvète. Si Omlin ne part pas, il est probable que Bertaud réclame, lui, son bon de sortie...

RC Strasbourg : Senaya encore prêté en Ligue 2

Déjà prêté à Sochaux (L2) la saison passée, Marvin Senaya (21 ans) va encore quitter le RC Strasbourg pour un prêt. Selon L'Equipe, le défenseur – qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 – va renforcer l'équipe de Rodez.

Stade de Reims : Oscar Garcia défend Wout Faes

Alors que son défenseur Wout Faes a fait l'objet d'une grosse proposition du Torino et que les discussions sont en cours, Oscar Garcia s'est exprimé sur la situation du Belge hier en conférence de presse. L'Espagnol l'assure : Faes, qui est passé à côté à Marseille dimanche dernier (1-4), n'est pas plus affecté que ça par le Mercato : « J'ai parlé avec lui cette semaine et on a été très transparents tous les deux. On va gérer ça au jour le jour parce que l'on n'a pas d'autres options. Je crois que tout le monde peut être perturbé par ça mais il s’entraîne bien, il reste très professionnel et c’est pour ça qu’il a joué contre Marseille, parce qu’il m’avait dit qu’il était prêt et concentré pour jouer ».

Encore trois recrues au Stade Brestois ?

Si le Stade Brestois ne visait initialement que deux recrues supplémentaires avec les arrivées d'un attaquant et d'un milieu de terrain, la porte n'est pas complètement fermée à l'arrivée d'un défenseur central supplémentaire. « Tout reste possible », a confirmé laconiquement Michel Der Zakarian hier en conférence de presse.

L'AJ Auxerre récupère un ex-Bordelais !

Prêté l'an passé par le RB Salzbourg aux Girondins de Bordeaux, Gideon Mensah reste en Ligue 1. Le latéral gauche ghanéen (24 ans) s'est engagé pour trois saisons avec l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1.

Le Toulouse FC s'attend à une fin de Mercato agité, un milieu équatorien visé ?

Présent en conférence de presse hier, Philippe Montanier a reconnu que le Mercato était particulièrement difficile pour le Toulouse FC qui pourrait voir plusieurs cadres plier bagage :

« Nous, on se prépare à tout. On sait qu'on peut perdre deux ou trois joueurs majeurs dans les derniers jours. Comme on peut aussi les garder. C'est une habitude pour les entraîneurs. Il suffit qu'un club mette suffisamment d'arguments financiers et pour le joueur et pour le club pour que ça change la donne. Les arrivées ? Si on pouvait récupérer un joueur... Mais je n'y pense pas trop. On a un groupe compétitif en qualité et en quantité suffisante. On s'adaptera en fonction de la situation. »

Concernant l'éventuel renfort, il pourrait s'agir du jeune milieu équatorien Marco Angulo (Independiente del Valle, 20 ans) dont le nom est relayé de la presse sud-américaine par le site les Violets.