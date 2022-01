FC Barcelone, PSG – Mercato : le coach de Reims n'est pas serein dans le dossier Ekitike

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Auteur de solides prestations avec le Stade de Reims depuis le début de saison (8 buts), Hugo Ekitike (19 ans) a rapidement séduit de nombreux recruteurs à travers l'Europe. Selon AS, le PSG et le FC Barcelone se seraient même mis sur les rangs pour récupérer le très jeune attaquant, lequel est également dans le viseur de Newcastle.

Oscar Garcia pense déjà au remplacement d'Ekitike

Si la direction champenoise a assuré à l'Equipe n'être « au courant de rien et n'avoir reçu aucune offre pour l'international Espoirs », l'entraîneur Oscar Garcia a parlé plus en détail de la fusée Ekitike … qui pourrait bien s'envoler plus vite que Boulaye Dia, parti l'été dernier à Villarreal.

« Je n'ai pas de nouvelles concernant sa situation, il est toujours ici, à chaque séance et cette semaine, il s'est mieux entraîné que la précédente. On sait que c'est notre meilleur buteur, la direction aussi. Mais dans le foot, tu ne sais jamais. S'il y a quelque chose, on doit être prêt pour le remplacer mais pour l'instant il est ici », a expliqué le technicien biberonné au Barça.