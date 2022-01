FC Barcelone, PSG, OM, ASSE – Mercato : une destination surprenante s'ouvre à Aubameyang

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

De retour d'une CAN 2021 où il n'a pu participer à cause du Covid, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) est dans une situation très complexe à Arsenal. Ecarté par Mikel Arteta et déchu de son capitanat pour raisons disciplinaires, le Gabonais pourrait être l'un des grands animateurs de la fin du Mercato d'hiver.

L'Arabie Saoudite tentée par Aubameyang

Comme révélé vendredi matin par Sky Sport, le PSG, l'OM, la Juventus de Turin, le Milan AC ou encore le FC Séville ont tous pris des renseignements au sujet de l'ancien Stéphanois, également cité au FC Barcelone ou sur un retour en Allemagne.

D'après le très sérieux Times, les Gunners sont aussi réceptifs aux intérêts du Golfe. Deux géants d'Arabie Saoudite, Al Nassr et Al Hilal se seraient aussi manifestés auprès d'Arsenal pour un prêt. Point intéressant par rapport aux autres courtisans de « PEA » ? Les deux clubs seraient prêts à prendre en charge la totalité des émoluments d'Aubameyang (420 000€ net par mois). Reste à savoir si le joueur sera réceptif à ce challenge plus vraiment sportif...