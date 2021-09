FC Barcelone, PSG, OM, OL, ASSE, LOSC : Mercato fermé, les dossiers encore en cours !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

FC Barcelone

Le prêt d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid n'a pas encore été annoncé. Dans l'autre sens, une arrivée pourrait être dans les tuyaux en attaque mais pas Dani Olmo (Cavani ? De Jong?).

Real Madrid

Rien à attendre chez les Merengue. Mariano Diaz a finalement été retenu alors qu'il devait prendre la direction du Rayo Vallecano (El Larguero).

PSG

Le chassé-croisé Pablo Sarabia – Nuno Mendes n'a toujours pas été officialisé avec le Sporting Lisbonne.

OM

On attend de savoir si le club phocéen est finalement parvenu à régler la question de la prise en charge du salaire d'Amine Harit (Schalke04) pour rester dans le cadre imposé par la DNCG.

OL

Jérôme Boateng n'a toujours pas vu sa signature entérinée mais, comme il est libre, celle-ci ne peut intervenir que demain sans que cela ne pose souci.

ASSE

Plus rien à attendre, tout a été fait sur le gong.

LOSC

Gabriel Gudmundsson (Groningue) officialisé sur le gong, on espère aussi la résolution dans les temps du dossier Doukouré (VAFC) en défense centrale. Cheick Niassé doit également être annoncé en prêt à Nottingham Forest.

Stade Rennais

On attend l'officialisation de Gaëtan Laborde.

Girondins

Les départs de Hwang et de Maja ayant capoté, on attendra tout de même de voir si Bordeaux va communiquer ou non sur le dossier Mostafa Mohamed. Chance de résolution faible.

OGC Nice

Plus rien à attendre cette nuit. Angelo Fulgini reste finalement au SCO Angers.

FC Nantes

Plus rien à attendre cette nuit. Sauf départ surprise de Molla Wagué.

RC Lens

Plus rien à attendre cette nuit. Sauf départ surprise de Corentin Jean.

RC Strasbourg

Plus rien à attendre cette nuit. Sauf départ surprise de Bingourou Kamara.

Stade de Reims

Plus rien à attendre cette nuit.