FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : jusqu'à son dernier souffle, Raiola a avancé le dossier Haaland

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Si la question de l'avenir d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) était ralentie du fait des graves soucis de santé de Mino Raiola – décédé ces dernières heures à l'hôpital San Raffaele de Milan – cela n'empêche pas certains clubs d'avancer malgré tout.

Au Real Madrid comme au FC Barcelone ou au PSG, le dossier du buteur norvégien n'est pas une priorité... Contrairement à Manchester City, visiblement prêt à tout pour griller la concurrence et offrir le Cyborg à Pep Guardiola.

D'après le très sérieux Manchester Evening Standard, les Citizens craignaient l'arrivée de Manchester United où Ralf Rangnick a recommandé à ses dirigeants de se lancer dans le dossier Haaland. Samuel Luckhurst, responsable de la rubrique foot du quotidien anglais, assure même que les émissaires des Skyblues se sont rendus à l'hôpital, au chevet de Raiola... pour continuer à avancer sur les négociations. Assez cynique mais tellement représentatif du foot business...

City officials have been visiting Raiola in hospital to progress with Haaland negotiations. Rangnick says #mufc need to target players with a similar profile to Haaland https://t.co/KlcWkkus3i