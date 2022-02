Le RC Lens mené et méconnaissable à Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Après une entame compliquée, où ils semblaient amorphes, les Sang et Or se sont un peu fait violence mais sans se procurer d’occasions pas très franches sur le but des Merlus.

On aura néanmoins noté la sortie sur blessure de Gradit, touche visiblement à un mollet. Wooh l’a remplacé en défense centrale (30e).

Le FCL ouvrait le score de manière assez logique grâce à un but de Soumano, bien servi par Laurienté (1-0, 43e). Sûr que Haise va faire trembler les murs du Moustoir à la pause.