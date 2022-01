OGC Nice : après Metz, Galtier recadre un joueur et envoie un message à l'OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Face aux Grenats, ils ont poursuivi sur une sixième victoire consécutive en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier n’ont que peu tremblé face au FC Metz en s’imposant 0-2 malgré une pelouse désastreuse. Grâce à ce nouveau succès, l’OGC Nice renoue avec la deuxième place, dernièrement chipée par l’Olympique de Marseille après sa victoire à Lens, samedi 22 janvier sur le même score.

En conférence de presse à l’issue de la rencontre, le coach du Gym a préféré resté tempéré sur la prestation d'Amine Gouiri auteur de son 10e but de la saison (2021-2022) en Ligue 1 et d'une passe décisive. « Il sait que j’insiste beaucoup sur ça dans son positionnement pour empêcher que l’adversaire puisse ressortir très facilement. Il s’est trouvé dans des zones qu’on avait identifiées. Amine est encore une fois décisif, c’est très bien pour lui et pour l’équipe. C’est un jeune joueur qui doit s’améliorer dans la constance, mais ça vient évidemment avec l’enchaînement des matchs. Il faut qu’il soit très exigeant envers lui-même. J’insiste tous les jours sur ça avec lui. Il est à l’écoute et, quelques fois, comme tout jeune, il peut irriter, mais il corrige beaucoup de choses dans son jeu. Sa panenka ? Je pense, et je ne lui ai pas encore dit, mais il va l’apprendre que sur un terrain comme ça, c'est très risqué. Et c’est passé limite... », a déclaré Christophe Galtier.

L’entraîneur du Gym a également souligné la motivation supplémentaire de ses joueurs suite au dépassement du club phocéen au classement. « Mes joueurs ont regardé hier soir le match de Marseille. Ils sont ambitieux. J'ai senti ce matin qu'il y avait un surplus de motivation. Mon groupe a été très déterminé pour aller chercher cette victoire », a déclaré Christophe Galtier.

