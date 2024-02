FC Metz - OL : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Après l'OM (1-0), Montpellier (2-1) et Nice (1-0), l'Olympique Lyonnais va tenter la passe de quatre ce soir à Saint-Symphorien. Une rencontre d'autant plus importante que battre les Lorrains, premiers relégables (17es), permettrait de prendre un peu plus de distance avec la zone de relégation. Pour le moment, les Gones sont 11es avec trois points d'avance sur le barragiste nantais et huit sur leur adversaire du soir.

FCM : Oukidja - Colin, Hérelle, Sané, Udol - Asoro, Jean Jacques, Camara, Sabaly - Mikautadze, Lamkel Zé.

OL : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, Orban.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life