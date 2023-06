FC Nantes : après Abdelli, un autre Angevin veut la peau des Canaris

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Angers veut vraiment la peau du FC Nantes ! « On va essayer de faire descendre les Nantais avec nous si c’est possible. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival », a déjà lancé Himad Abdelli en début de semaine, avant de clarifier ses propos dans la foulée : « Concernant ma déclaration au sujet du match face au FC Nantes, je tenais à préciser que je respecte tous nos adversaires, y compris le FC Nantes. Je n'ai en aucun cas voulu manquer de respect à ce club. il nous reste deux matches à jouer et nous nous battrons jusqu'à la fin. »