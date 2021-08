FC Nantes : après Augustin, d'autres Canaris infligent une humiliation au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Si le Stade Rennais et le FC Nantes disputent des derbys souvent heurtés pour la suprématie locale en Ligue 1, la moindre confrontation entre les deux clubs – quelque que soit le niveau – est scrutée de près par les fans, toujours prompts à se chambrer sur les réseaux sociaux.

Cet été, Nantais et Rennais se sont croisés deux fois lors de la préparation. Non pas par le biais de leur équipe fanion mais chez les jeunes... Et, en 2021-22, les Canaris mènent déjà 2 victoires à 0. Il y a quelques jours, la réserve du FCN avait battu les Rouge et Noir (1-0) grâce au revenant Jean-Kévin Augustin, qui a vu sa cote remonter en flèche après cela.

Cette fois-ci, les héros sont les U19 nantais qui ont atomisé samedi ceux du Stade Rennais par 4-0 à Redon. Hamissou Dangabo, Rayan Allico, Abdoulaye Camara et Adel Mahamoud sont les buteurs de ce derby.