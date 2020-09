FC Nantes - ASSE (2-2) : Pierre Ménès a repéré une trouvaille et critique l’arbitrage

Des buts, du spectacle et du suspense. Bien que disputé sans grand public, le choc de la 4e journée de L1 entre le FC Nantes et l’ASSE a réuni tous les ingrédients qui attirent les amoureux du ballon rond.

Pierre Ménès fait partie de cette catégorie et n’a pas boudé son plaisir à regarder une rencontre jalonnée de moments de grâce et qui s’est finalement achevé sur un nul équitable.

Ménès fan de Neyou, moins de l'arbitre

« Je n’en attendais pas des merveilles et pourtant, le Nantes-Sainté de 15h à été très bon. Comme d’habitude, les Verts ont démarré pied au plancher et marqué très vite par Aouchiche, très bien servi par le prometteur Neyou qui est vraiment une trouvaille, a analysé le consultant de Canal+ sur son blog. Derrière, Maçon a inscrit un second but assez extraordinaire et Nantes, qui s’était vu refuser un péno évident pour une obstruction de Kolodziejczak sur Blas et un but pour un hors-jeu de justesse, semblait incapable de marquer. Mais Simon a d’abord réduit le score avant qu’Emond n’offre le point du nul aux Canaris en reprenant un coup-franc détourné qui avait terminé sur le poteau. Le partage des points est mérité. »