FC Nantes, ASSE, Girondins : la course vers de nouveaux actionnaires est lancée

true

Romain Molina, journaliste indépendant, affirme que plusieurs clubs de Ligue 1 sont à la recherche d’actionnaires minoritaires devant la pandémie de coronavirus.



Romain Molina ne pensait pas que son chat de samedi soir aurait une telle déflagration sur la communauté des supporters de l’OM. En assurant que Frank McCourt avait mis en vente le club phocéen, le journaliste indépendant s’est ainsi surpris de voir son information être autant reprise et commentée.

« L’Olympique de Marseille est officiellement en vente, je le redis et je peux l’affirmer de multiples sources, a expliqué Molina lors d’un échange avec ses followers sur les réseaux sociaux. Le premier qui ose prétendre l’inverse, que McCourt ne veut pas vendre est un menteur. Je me coupe les deux testicules si ce n’est pas vrai ce que je vous dis. Alors après est-ce qu’il va trouver ? Je n’en sais rien mais aujourd’hui il veut s’en séparer. Et je le dis, j’y tiens à mes deux testicules… »

King Street tâte le marché

Notre confrère a lâché d’autres informations que celle sur l’OM, mais celles-ci n’ont pas eu le même écho. En particulier sur l’ASSE, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. « T’as des clubs en France qui sont en vente (Auxerre, Troyes, Valenciennes) ou qui recherchent des actionnaires minoritaires (ASSE, Nantes), sans compter King Street à Bordeaux qui tâte le marché, donc je suis assez surpris des reprises de malade pour ce que j’ai pu dire sur l’OM », s’est-il étonné sur Twitter.