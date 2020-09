FC Nantes - ASSE : les Verts font déjà trembler les Canaris

Qui l’eût cru ? Alors que l’ASSE avait réalisé une saison médiocre en 2019-2020, les Verts sont partis sur des bases supersoniques cette année. Avec deux victoires en autant de matches, quatre buts inscrits et aucun encaissé, les hommes de Claude Puel ont bon sur toute la ligne.

Le prochain match jeudi contre l’OM (21h) devrait donner plus d’indications sur le niveau réel de cette équipe, avant un autre rendez-vous loin du Forez dimanche à Nantes (17h). En attendant, les Canaris n’en mènent pas large. Battus à l’AS Monaco il y a deux jours, les hommes de Christian Gourcuff sont encore branchés sur courant alternatif et donnent des signes d’inquiétude à leurs fidèles supporters. Au point que ces derniers ne soient pas très confiants à l’heure de croiser les Verts.

Louza va encore manquer contre l'ASSE

« Bon bah, rendez-vous le WE pro face à une équipe de Sainté en pleine bourre, et un Louza toujours absent », rappelle le fondateur du site La Maison Jaune Maxime Thomas. Emmanuel Merceron lui emboîte le pas : « J’avoue que pour l'instant, je regarde en premier les résultats du bas de tableau. Rien à espérer contre une Top 5 avec ce niveau physique et technique. Next. » Avec 6 points au compteur, l’ASSE est 4e du classement avec un match en retard...