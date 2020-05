FC Nantes, ASSE, LOSC, PSG, Rennes, Reims : ils sont en lice pour le titre de meilleur africain de L1

true

On connait les 11 nominés pour le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1.

Si l’UNFP ne remettra pas ses traditionnelles récompenses à l’issue de la saison 2019-20 arrêtée prématurément pour cause de coronavirus, il n’en sera pas de même de « RFI » et « France 24 », les organisateurs du prix Marc-Vivien Foé désignant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Ce vendredi, les deux médias ont dévoilé leurs onze finalistes pour 2020.

Dans l’ordre alphabétique, on y retrouve Yunis Abdelhamid (Maroc), auteur d’une excellente saison avec le Stade de Reims, Denis Bouanga (Gabon), meilleur buteur de l’ASSE cette saison, Andy Delort (Algérie / MHSC), Habib Diallo (Sénégal / FC Metz), Idrissa Gueye (Sénégal / PSG), Edouard Mendy (Sénégal), gardien du Stade Rennais, Victor Osimhen (Nigéria / LOSC), le meilleur buteur africain de Ligue 1, Moses Simon (Nigéria), la belle surprise du FC Nantes cette saison, Islam Slimani (Algérie / AS Monaco) et Hamari Traoré (Mali / Stade Rennais).

Invité à remplacer Nicolas Pépé chez les Dogues, Victor Osimhen semble le favori pour succéder à l’Ivoirien. Réponse le lundi 29 juin prochain.