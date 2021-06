FC Nantes, ASSE – Mercato : Bachir Belloumi détourné par un club belge ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En février dernier, l'ASSE et surtout le FC Nantes avaient pris contact avec Mohamed-Bachir Belloumi (19 ans), le fils de la légende algérienne Lakhdar Belloumi, actuellement sous contrat avec le Mouloudia Club Oran. Les Canaris avaient même offert un contrat à cet ailier prometteur que son club avait alors choisi de retenir jusqu'à cet été.

Saint-Trond a attaqué en premier pour Belloumi

S'il demeure suivi en Ligue 1 et dispose désormais d'un bon de sortie, Bachir Belloumi pourrait bien changer de cap et échapper à Saint-Etienne et à Nantes. En efffet, selon Foot Mercato, le club belge de Saint-Trond a dégainé une offre de contrat d'un an, jusqu'en juin 2022 pour l'international A' algérien, auteur de 3 buts et 2 passes décisives dans son championnat local.

Plutôt que d'attendre un signe de ses courtisans français, le clan Belloumi peut-il se laisser tenter par un crochet vers la Jupiler League ? Réponse dans les tous prochains jours.