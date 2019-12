ASSE, FC Nantes – Mercato : la piste Manotas freinée par des arguments économiques

true

Proposé à l’ASSE ou encore au FC Nantes, Mauro Manotas (Dynamo de Houston, 24 ans) est sans doute un pari un peu trop cher pour les deux écuries.

Il y a quelques jours, « Foot Mercato » avançait le nom d’un attaquant colombien qui aurait été proposé à l’AS Saint-Etienne ou encore au FC Nantes : Mauro Manotas (Dynamo de Houston, 24 ans). Une piste qui n’a, pour l’heure, pas été creusée par les Verts et les Canaris. Considéré comme l’un des joueurs les plus intéressants de Major League Soccer, Manotas ne sera cependant pas facile à recruter pour les deux clubs de Ligue 1.

C’est au moins 7 M€ pour le transfert…

En effet, le site « Sportune » s’est intéressé sur les modalités d’un tel deal. Pour arracher la signature de Mauro Manotas, sous contrat avec la franchise texane jusqu’en décembre 2021, le club intéressé devra débourser au moins 7 M€. Impossible pour l’ASSE, actuellement sans le sou et dans l’obligation de dégraisser. Possible pour le FC Nantes si Waldemar Kita se décide à faire l’effort.

… Et Manotas n’a pas un salaire de MLS

Autre point qui complique le dossier : le salaire de Manotas, lequel fait partie des « designated player » des Houston Dynamo, autorisé à figurer au dessus du Salary Cap imposé en MLS. Le Colombien émarge entre 1 et 1,1 M€ par an. On devine qu’avec un départ en Europe, l’intéressé souhaitera augmenter son salaire. Cela imposerait à l’ASSE ou au FC Nantes de lui offrir plus de 100 000€ par mois. Pas impossible mais plus compliqué déjà…