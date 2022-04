FC Nantes, ASSE : un club français montre la voie d’un rachat record

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Si les plans des dirigeants de l’ASSE au sujet d’un rachat ont été modifiés par le partenariat de la Ligue avec CVC, ceux du FC Nantes sont toujours les mêmes : Waldemar Kita reste à l’écoute d’offres extérieures tout en restant focalisé sur la saison sportive en cours. En National, 1, un autre club s’apprêterait à être racheté très bientôt : le Red Star.

Actuellement onzième, le club francilien pourrait passer sous pavillon américain puisque le président Patrice Haddad est actuellement en discussion avec 777 Partners pour une vente totale du club. Basé à Miami et fondé en 2015, cette société a obtenu la propriété du Genoa en 2021 et se retrouve aussi liés aux clubs de Vasco de Gama, du Standard de Liège et du Séville FC.

Une vente à 19 M€ en cours ?

Le prix de cette vente pourrait atteindre un montant record : 19 millions d'euros. Une somme qui semble surréaliste pour une formation de troisième division mais qui s'explique par le pacte d'actionnaires liant Haddad (actionnaire majoritaire) aux deux autres actionnaires minoritaires, Guillaume Rambourg et le groupe immobilier Réalités.

Une clause de ce pacte prévoit, à ce titre, que si un prix supérieur à x millions d'euros est payé par un futur investisseur, le président Haddad peut imposer aux autres associés de vendre. Et ce prix minimum serait donc de 19 M€.

