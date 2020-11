FC Nantes : Augustin se fait déjà remarquer chez les Canaris

Alléchant sur le papier, à quoi le recrutement de Jean-Kévin Augustin au FC Nantes va-t-il ressembler dans les faits ? Pour l’heure, il est impossible de répondre à cette interrogation puisque l'attaquant de 23 ans ne joue pas. Pourtant, elle commence bel et bien à apparaître autour de lui.

« Il a d'abord un problème physique. Il doit se mettre à niveau. On ne reste pas 6 mois sans s'entraîner avec une équipe et en pouvant être compétitif. Avant de le juger, il faut qu'il ait un niveau physique suffisant pour faire de la compétition, hormis des bouts de match. J'espère que dans les prochaines semaines, on sera à même de voir toutes ses qualités », a lâché récemment dans Ouest France Christian Gourcuff assez « dubitatif » sur le sujet d'après le quotidien régional.

Augustin fait déjà partie des flops de L'Équipe !

L’entraîneur des Canaris n’est pas le seul dans ce cas-là. L’Équipe a en effet déjà incorporé Augustin dans ces flops du mercato estival ! « Le temps passe et Jean-Kevin Augustin n'a disputé que 17 minutes en Ligue 1 cette saison avec le FC Nantes, explique le quotidien sportif. Arrivé sur les bords de la Loire le 6 octobre sans match officiel dans les jambes depuis plus de sept mois, l'ancien attaquant de Leipzig n'est pas en mesure de postuler à une place de titulaire. »