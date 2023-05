FC Nantes : Auxerre démobilisé par un problème interne avant le RC Lens ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

M’baye Niang a choisi le plus mauvais moment pour encore faire des vagues. Absent du groupe convoqué par Christophe Pélissier pour affronter le Toulouse FC (1-1), l’attaquant de l’AJ Auxerre a quelque peu agacé son entraîneur. « C’est un choix, il a raté quelques séances cette semaine et, moi, j’avais besoin de joueurs qui étaient à 100 % », a d’abord affirmé l’entraîneur en conférence de presse. Relancé pour savoir si Niang était blessé ou malade, alors qu’il avait été touché par un virus avant le déplacement à Brest (0-1, le 14 mai), le technicien s’est encore montré laconique : « Il a raté l’entraînement cette semaine, je ne peux pas en dire plus. »

Niang aurait manqué de motivation !

Selon L’Équipe, Niang a manqué de motivation durant la semaine et ne s’est pas présenté à la séance de jeudi, à deux jours de ce match très important. Alors Pelissier, qui aime mettre en avant dans son discours l’unité et l’état d’esprit du groupe, a décidé de se passer de lui face au TFC. Pour autant, cette décision ne devrait pas engendrer un « cas » Niang à Auxerre, où tous les regards sont focalisés sur la réception du RC Lens, samedi, pour l’ultime journée de la saison. Toujours maîtresse de son destin, l’AJA aura besoin de gagner à l’Abbé-Deschamps pour ne pas dépendre de la performance du FC Nantes face à Angers.

Bastien Aubert

Rédacteur