FC Nantes : Der Zakarian revient avec nostalgie sur ses passages au FCN

Claude Puel est l’entraîneur que Michel Der Zakarian a le plus souvent affronté en L1 sans jamais s’incliner. Face à l’entraîneur de l’ASSE, son homologue du MHSC totalise 4 victoires et 3 nuls et a disputé devant les Verts son 100e match de L1 sur le banc héraultais. Ce même Der Zakarian a profité de cet événement pour revenir sur ses deux passages au FC Nantes.

« À Nantes, en 2008, on avait vraiment un bel effectif »

« À Nantes, lors de la première montée en 2008, on avait vraiment un bel effectif, un groupe avec un état d’esprit travailleur, compétiteur et qui possédait en plus de la qualité individuelle, évoque-t-il dans L’Équipe. Cette année-là, on était très costauds. En 2012 et pendant trois ans, on n’avait pas de grands joueurs mais l’état d’esprit était remarquable. On a réalisé de bonnes phases aller mais on craquait un peu à la fin. Il manquait du banc, un peu, cela s’est effiloché ensuite. »

Der Zakarian rêve de Liverpool

Justement, quelle équipe actuelle ferait rêver Der Zakarian en terme d’équilibre et d’effectif ? « Liverpool, coupe l’ancien défenseur. Cela fait deux ou trois ans qu’il ne bouge pas beaucoup, avec de la qualité et de la générosité dans tous les domaines. Cela doit être jouissif. »