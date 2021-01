FC Nantes : Domenech a déjà mis les supporters à sa botte, les Rennais se moquent en grand !

Raymond Domenech va avoir droit à son baptême du feu au FC Nantes. Ce soir, le nouvel entraîneur des Canaris défiera le Stade Rennais pour sa grande première sur le banc (19h). Pour ses débuts, L’Équipe confirme qu’il devrait opter pour un schéma en 4-4-2, proche de celui installé par Christian Gourcuff avant sa mise à l’écart en fin d’année 2020. Avant de pouvoir travailler ce système ces derniers jours, l’ancien sélectionneur des Bleus a eu droit à un comité d’accueil musclé pour son arrivée à la Jonelière, où le Kita Circus a battu son plein il y a une semaine pour son premier entraînement.

Le Domenech-bashing peut-il finalement servir à l'entraîneur ? "Ca peut être le seul contre tous. Ca peut être une aide pour lui', pense Jonatan MacHardy #RMCLive pic.twitter.com/72E0SZ0sOw — After Foot RMC (@AfterRMC) December 30, 2020

« On est dans la situation rêvée pour Raymond Domenech »

Mieux, Jonathan McHardy estime que toute cette défiance va finalement servir ses propres intérêts mais aussi ceux de ses joueurs. « On est dans la situation rêvée pour Raymond Domenech, assure le journaliste de RMC Sport. La situation du ‘nous contre le reste du monde, tout le monde nous déteste, tout le monde nous en veut’ peut être un facteur de motivation. Si l'on vous insulte ou on vous traite de chèvres, ça peut vous donner un gros coup de pied au c**. »

« Pas de pitié, enfonces ces clowns »

Du côté du Stade Rennais, on se gargarise de la situation ubuesque entre les supporters du FC Nantes et leur propre entraîneur. Avant le derby, le Roazhon Celtic Kop a affiché cette banderole au centre d’entraînement : « Pas de pitié, enfonces ces clowns. » Le message est clair.