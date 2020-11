FC Nantes : Dubois a bien saisi l’importance du derby entre l’OL et l’ASSE

Le passé de Léo Dubois au FC Nantes est bel et bien de l’histoire ancienne. Joueur de l’OL depuis juillet 2018, l’ancien capitaine des Canaris est désormais un Gone à part entière. Sa voix porte déjà depuis quelques mois dans le vestiaire lyonnais, au point que le brassard pourrait lui lui être attribué en cas de départ prématuré de Memphis Depay au mercato.

En attendant, celui qui est aussi devenu international tricolore depuis son passage à l’OL a bien compris l’importance du derby entre Lyon et l’ASSE. Dès le coup de sifflet final du match nul des Gones hier à Lille face au LOSC, le défenseur de 26 ans s'est projeté sur le choc entre les deux plus grands rivaux du championnat.

« C'est le match de l’année »

« On peut être fiers de nous, on a joué comme une vraie équipe, on a su défendre même si on préfère avoir le ballon, on a fait le dos rond. On va devoir se focaliser sur le match à venir, c’est le match de l’année, a-t-il annoncé au micro de Téléfoot. Quand on joue ensemble, avec la même envie et le même état d’esprit, on est difficiles à battre. » En ce moment, les Verts de Claude Puel aimeraient bien en dire autant...