FC Nantes, FC Barcelone : un ex des deux clubs galère en D2 danoise

Passé par la prestigieuse Masia du FC Barcelone ainsi que par le FC Nantes, Théo Chendri (22 ans) peine à faire son trou au Danemark.

Repéré par le FC Barcelone à 14 ans alors qu’il évoluait à Colomiers, Théo Chendri (22 ans) a décidément beaucoup de mal à percer au plus haut niveau. Parti de la Masia à 19 ans pour intégrer la réserve du FC Nantes en 2017, le milieu de terrain est resté deux ans et demi chez les Canaris sans jamais côtoyer le niveau professionnel.

Depuis février 2019, Théo Chendri évolue en D2 danoise, au Fremad Amager. Apparu à 14 reprises (8 titularisations) sur sa première saison en Scandinavie, l’intéressé continue de galérer. « Foot Mercato » s’est renseigné auprès d’Anthony Rossignol, spécialiste du foot danois sur « Nordisk Football » pour savoir pourquoi Chendri n’avait plus disputé le moindre match depuis le 21 novembre dernier.

Sa réponse ? « Il n’y a pas de trace de blessure à signaler, mais lors des deux matches joués fin février et début mars, avant la suspension du championnat, il n’était pas dans le groupe. L’inconvénient pour lui, c’est qu’au mercato d’hiver le club a recruté un élément expérimenté à son poste, Kristoffer Munksgaard. Ce qui pourrait diminuer son temps de jeu. Il faut dire que ses statistiques ne plaident pas en sa faveur (0 but, 1 passe décisive) ». S’il veut percer au plus haut niveau, Theo Chendri va devoir batailler.