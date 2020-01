FC Nantes – Girondins (0-1) : Daniel Riolo s’est endormi devant le derby !

true

Le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux n’ont pas livré le match de l’année hier à la Beaujoire. Hormis une belle reprise de volée de l’inoxydable Jimmy Briand, qui a trompé Alban Lafont en fin de match (0-1, 86e), le spectacle n’a pas été au rendez-vous sur le pré.

Pour en prendre plein les yeux, il fallait simplement les lever pour découvrir l’hommage exceptionnel rendu par les supporters à Emiliano Sala, disparu en janvier 2019. Daniel Riolo est revenu sur ces événements mais aussi la faiblesse technique des acteurs de cette rencontre. Il a succombé…

« J’ai fait dix minutes de sieste devant le match »

« Le truc le plus beau dans ce match a été l’hommage à Emiliano Sala, qui était magnifique. L’avant match était super, vraiment, c’était très réussi, vraiment un très bon moment. Le reste…C’est là que tu comprends toutes les limites des joueurs de notre championnat, a témoigné Riolo dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Gourcuff et Sousa, ce sont deux entraineurs qui veulent jouer, qui disent à leur équipe de jouer, et à l’arrivée tu as un match de me***. Les mecs ne sont pas capables de faire ce qu’on demande, ils n’ont pas le niveau. Nantes, par rapport au niveau technique, la position au classement est un miracle. Et Bordeaux, pareil, c’est faible. Il y a deux-trois joueurs qui savent jouer, le reste c’est besogneux. On s’est fait ch***. C’était un match vraiment pourri. J’ai fait dix minutes de sieste devant le match. »