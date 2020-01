FC Nantes – Girondins (0-1) : le geste très classe de Touré pour les supporters

true

Le FC Nantes n’arrive pas à passer le plafond de verre. Pour la quatrième fois consécutive, les Canaris se sont inclinés à la Beaujoire, laissant cette fois-ci les Girondins de Bordeaux venir cueillir les trois points de la victoire dans leur antre (0-1).

Avant la rencontre, qui a brillé par son indigence sur le plan technique, l’hommage des supporters à Emiliano Sala avait pourtant donné le ton. Son visage rayonnait partout : sur le parvis, sur la pelouse, où une immense bâche avait été déployée pendant l’échauffement, sur les écrans géants et et surtout dans les tribunes, où trois tifos se sont élevés à l’entrée des joueurs.

Parti chercher ses coéquipiers au vestiaire, Abdoulaye Touré et ses partenaires écoutent le soutien de la Loire #FCNantes pic.twitter.com/B17Yp5Yv1y — Folliot Loïc (@loicfolliot) January 26, 2020

Une minute d’applaudissements a ensuite été respectée en mémoire de l’Argentin et de Philippe Gondet, meilleur buteur de l’histoire du FC Nantes. « C’était très émouvant, a confié à L’Équipe Abdoulaye Touré. Un an après, c’est toujours aussi douloureux. On a su faire abstraction car, malgré tout, il y avait un match de foot à jouer, mais on aurait aimé que le résultat soit positif pour que l’hommage soit encore plus beau. Ça a joué dans les têtes. Ça scie un peu les jambes. Ce sont les émotions de la vie qui prennent le dessus. Ce n’est pas si simple mais c’est notre métier. »

Le capitaine du FC Nantes ne le dira pas mais il s’est pourtant signalé en partant chercher ses coéquipiers au vestiaire dans le but d’écouter le soutien de la Brigade Loire. Un geste de grande classe que n’aurait pas renié le regretté Sala.