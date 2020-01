FC Nantes – Girondins (0-1) : Paulo Sousa avait bien préparé son coup…

true

Le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux n’ont pas livré le match de l’année hier à la Beaujoire. Hormis une belle reprise de volée de l’inoxydable Jimmy Briand, qui a trompé Alban Lafont en fin de match (0-1, 86e), le spectacle n’a pas été au rendez-vous sur le pré.

Un système travaillé depuis 15 jours

Les fins tacticiens auront toutefois noté que le FCGB a évolué en 4-2-3-1 en délaissant son habituelle défense à 5. Ce système a été travaillé en amont par Paulo Sousa. « On n’a pas été mis en danger, et c’est une bonne base pour la suite, explique Jimmy Briand relayé par Girondins4Ever. Je ne sais pas si ça nous a apporté plus de densité de revenir à des choses plus simples. En tout cas, on avait travaillé ce système et c’était le système qu’il fallait pour gagner. On a pu trouver des bons enchainements, et c’est une bonne victoire qui montre qu’on peut jouer dans plusieurs systèmes. »

Laurent Koscielny, interrogé sur ce nouveau schéma, a aussi confirmé qu’il avait été travaillé en amont et en secret pour surprendre le FC Nantes. « On a beaucoup travaillé depuis 15 jours sur ce système-là, avec différentes solutions, avec des joueurs qui prennent beaucoup plus la profondeur, qui nous permettent de libérer de l’espace au milieu, a ajouté le Bordelais. On travaille là-dessus. Je pense qu’on s’est plutôt bien trouvés. Après, il faut toujours savoir gérer les temps faibles et les temps faibles qu’on a eus pendant le match. Même quand ils ont été à dix, on s’est mis parfois en difficulté. C’est à nous de gérer tous ces moments d’un match ».