FC Nantes, Girondins, ASSE – Mercato : Dupé – Prior, destins croisés ? 

true

Dans les petits papiers du Téfécé pour remplacer Baptiste Reynet, en partance pour Nîmes, Maxime Dupé (FC Nantes, 27 ans) voit arriver la concurrence de Jérôme Prior (VAFC, 24 ans).

Si Jérémie Janot a prolongé son contrat avec le VAFC, Jérôme Prior a refusé d’en faire de même et préfère tester le marché. Il y a un mois et demi, La Voix du Nord évoquait ainsi un intérêt de l’ASSE pour le portier de 24 ans, qui aurait récemment décliné une proposition de Nîmes. Toujours d’après le quotidien régional, l’ancien gardien des Girondins de Bordeaux susciterait la convoitise de clubs en Allemagne et en Angleterre, où irait sa préférence.

Prior en plan B du Téfécé ?

À moins que le Toulouse FC arrive à le détourner de ses aspirations étrangères ? Alors que Baptiste Reynet a rendez-vous ce lundi pour passer sa visite médicale au Nîmes Olympique et que Maxime Dupé serait le favori pour le remplacer au Téfécé, La Dépêche du Midi croit savoir que Prior est le plan B des Violets en cas d’échec avec le gardien du FC Nantes. Les négociations sont en cours…