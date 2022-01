FC Nantes, Girondins : des Canaris sans Kolo Muani, Bordeaux envoie la classe biberon en Coupe

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Un FCN sans attaque contre Vitré

18 joueurs ont été appelé et beaucoup de jeunes. On notera l'absence des quatre internationaux africains retenus à la CAN (Simon, Castelletto, Traoré, Coulibaly). Marcus Coco et Osman Bukari souffrent du Covid et Randal Kolo Muani, qui était incertain, est bel et bien forfait. Le Kanak n'a appelé que deux attaquants : Renaud Emond et Willem Geubbels.

Bordeaux a des attaquants... mais rien d'autres !

Côté bordelais, avec 21 cas de Covid mais l'obligation de jouer malgré tout avec seulement 7 pros disponibles, les Girondins ont envoyé une équipe mixte avec le seul Timothée Pembélé, passé entre les gouttes en défense et au milieu. En revanche, l'ancien sélectionneur de Suisse Vladimir Petkovic garde pas mal de choix devant entre Jimmy Briand, Alberth Elis, Hwang Ui-Jo ou encore Jaivaro Dilrosun...

Découvrez un groupe de 21 joueurs avec, comme attendu, beaucoup de jeunesse ! Tous derrière nos joueurs pour le 16ème de finale de la @coupedefrance 👊👍 #SB29FCGB pic.twitter.com/kY6YTxlpxo — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 1, 2022