FC Nantes – Girondins : Kombouaré et Gasset dévoilent leurs cartes pour le derby

Mis à part Abdoulaye Sylla (blessé) et Jean-Charles Castelletto, Antoine Kombouaré dispose de la totalité de son effectif pour le derby face aux Girondins de Bordeaux. Les Canaris repartent au combat avec 20 joueurs. Kader Bamba, Jean-Kévin Augustin, Bridge Ndilu, Baptista Mendy et Thomas Basila sont toujours à l'écart. Absent lors du dernier match, Charles Traoré est bien là.

Le groupe nantais : Lafont, Petric – Appiah, Corchia, Fabio, Girotto, Pallois, Traoré – Blas, Chirivella, Coco, Louza, Merlin, Pereira de Sa, Touré – Coulibaly, Emond, Kolo Muani, Limbombe, Simon.

Basic est là, pas Ben Arfa

Du côté de Bordeaux, Jean-Louis Gasset a convoqué 21 éléments pour le déplacement à la Beaujoire. Otavio et Koscielny sont toujours indisponibles, tout comme Hatem Ben Arfa. Toma Basic, qui avait reçu un coup et était incertain, est bien là. Tout comme Nicolas De Preville et Jean-Michaël Seri.

