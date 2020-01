FC Nantes – Girondins : les supporters rendent le plus bel hommage qui soit à Sala

true

Le derby de l’Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux dimanche à la Beaujoire devrait se jouer à guichets fermés (17h).

Le prochain derby de l’Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux sera chargé en émotions dimanche à la Beaujoire (17h). Un an après la tragique disparition d’Emiliano Sala, ses deux anciens clubs ont décidé de porter des maillots spéciaux pour rendre hommage à l’attaquant argentin.

25 000 places vendues, tribune Jules Verne ouverte, probablement plus de 30 000 dimanche voire guichets fermés selon le #FCNantes — Folliot Loïc (@loicfolliot) January 22, 2020

Les supporters préparent aussi un petit quelque chose pour marquer le coup et célébrer un joueur qui n’aura laissé que des bons souvenirs en France. L’autre bonne nouvelle, c’est que ces mêmes supporters seront très nombreux dans l’enceinte nantaise.

La Beaujoire sans doute à guichets fermés pour Sala

Selon le FC Nantes, 25 000 places avaient en effet déjà été vendues mercredi en fin d’après-midi, avec la tribune Jules Verne ouverte. Cela signifie qu’il y aura probablement plus de 30 000 spectateurs dimanche. On se dirige lentement mais sûrement vers une rencontre à guichets fermés. Sala ne pouvait rêver d’un plus bel hommage.