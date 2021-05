FC Nantes, Girondins, RC Strasbourg : la course au maintien complètement bouleversée !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Alors que les 10 matchs de la 37e journée de Ligue 1 se jouent ce dimanche à 21 heures, la rencontre Lorient - Metz, primordiale dans la course au maintien, est menacée.

La cause vient des salariés de la Fonderie de Bretagne, qui empêchent le staff et les joueurs messins de sortir de leur hôtel de Caudan pour faire entendre leurs revendications. "Le match est à 21 heures ce (dimanche) soir, mais, nous, ça fait trois semaines qu'on attend, on n'est pas pressés. (...) On est capable de bloquer un match. (...) Qu'est-ce qui est le plus important ? Un match de foot ou 350 emplois ? (...) Ils veulent jouer à l'usure, on va jouer à l'usure", a expliqué un leader syndical au Télégramme.