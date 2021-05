FC Nantes, Girondins, RC Strasbourg : un désastre économique se prépare en cas de relégation

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Ce soir, ils seront cinq équipes - le FC Nantes, le FC Lorient, le Stade Brestois, le RC Strasbourg et les Girondins de Bordeaux – à batailler pour s'éviter la frayeur d'un double barrage face au Toulouse FC (27 et 30 mai) pour éviter la relégation en Ligue 2. Tous seront maîtres de leur destin, soit en gagnant, soit en faisant match nul... Mais tous joueront, sur un maximum de trois matchs, leur survie à quitte ou double leur avenir économique.

Comme le rapporte L'Equipe, les conséquences économiques d'une descente seront plus dramatiques cet été qu'elles ne l'ont jamais été. Certains sont même directement exposés à un scénario à la Nîmoise (le président Rani Assaf a décidé de déposer le bilan, ne souhaitant pas faire face aux âffres financières de la relégation, NDLR).

Le mécanisme de solidarité sera très light

Comme l'explique l'économiste Luc Arrondel, la plupart des clubs menacés sont dépendants à 55 ou 60% des droits TV. Forcément, au plus fort de la crise du coronavirus, privé des revenus billetterie et hospitalités, cela fait encore plus mal : « Non seulement on n'a aucune visibilité sur le montant des futurs droits télé, la Ligue envisageant de créer sa propre chaîne, mais en plus, du coup, les relégués ne connaissent pas le montant du revenu de solidarité, qui permet de les accompagner pendant deux ans. De toute façon, il n'est que de 2 M€ la première saison et d'1 M€ la seconde, ce qui est négligeable ».

Certains clubs comme les Girondins de Bordeaux, déjà sous protection du tribunal de Commerce, risquent à minima le redressement judiciaire si un tel scénario catastrophe venait à se produire. Comme le rappelle le quotidien sportif, sur les 41 faillites de clubs depuis 1975, nombreuses l'ont d'ailleurs été suite à une relégation. Et quand on sait que la LFP envisage de passer d'un championnat à 20 à 18 ou 16, il y a de quoi être inquiet au moment de briguer une remontée rapide dans l'élite...